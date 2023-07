Πολιτισμός

“Ιπτάμενη πιανίστρια”: έπαιξε μέσα σε αερόστατο πάνω από την Υλίκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πιανίστρια, χάρισε μαγικές εικόνες παίζοντας πιάνο πάνω από την λίμνη Υλίκη.

-

Μαγικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στην Υλίκη, με την Έλενα Ξυδιά, πιανίστρια να εντυπωσιάζει παίζοντας πιάνο σε αερόστατο πάνω από την λίμνη.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πρωτοποριακά πρότζεκτ που έχει γίνει ποτέ στην Υλίκη, στο πλαίσιο φεστιβάλ για την ανάδειξη της λίμνης (Greek Hot Air Balloon).

Τα πρότζεκτ της Ελένας Ξυδιά και του Πασχάλη Μάντη θεωρούνται ακραία αλλά οχι επικίνδυνα μια που μελετώνται αρκετό διάστημα πριν υλοποιηθούν από τον μετρ του είδους Βασίλη Μπανταβή και αποτελούν προσπάθειες να προωθήσουν την Ελλάδα μέσα από την τέχνη.

Το βίντεο με το μαγικό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δίνουν ενα νέο τρόπο προώθησης της χώρας μας και της ομορφιάς της. Το πιάνο, ως σύμβολο της μουσικής και της δημιουργικότητας, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ελληνικής κουλτούρας και προσδίδει έναν αισθητικό χαρακτήρα στις εικόνες.

Μέσα από πρωτότυπες δράσεις και δημιουργίες, προωθούνται εικόνες που δείχνουν τον φυσικό πλούτο της χώρας σε όλο τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Μαρίνα: Συριανός έφτασε γονατιστός στην Ροδόπη για να προσκυνήσει το λείψανο της (εικόνες)

“Cleon”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο καύσωνα από την Πέμπτη

Τζιάνι Βερσάτσε: δολοφονία ή συμβόλαιο θανάτου