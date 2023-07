Life

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα... παίξει σε πανηγύρι

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Λοβέρδος εμφανίστηκε, όχι όμως εκεί που πολλοί περίμεναν….

Την πρώτη εμφάνισή του στη σκηνή ως μουσικός θα κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα.

Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από την παράταξη και αφού «φούντωναν» τα σενάρια για τα επόμενα βήματά του, έκανε γνωστό πως, θα παίξει σε πανηγύρι μαζί με τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο πρώην βουλευτής είναι γνωστό πως παίζει ντραμς κι έτσι, θα εμφανιστεί για… λίγο όπως έγραψε στο πανηγύρι της Δεσφίνας, στη Φωκίδα, στις 14 Αυγούστου.

«Βοήθειά μου», έγραψε στην ανάρτησή του.

