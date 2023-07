Κόσμος

Τουρκία - Επέτειος πραξικοπήματος: “επίθεση” στην Ελλάδα για τους Γκιουλενιστές

Ο τουρκικός Τύπος, κάνει λόγο για "αγκαλιά" της Ελλάδας σε γκιουλενιστές, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

Σήμερα είναι η 7η επέτειος της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία και η κρατική τηλεόραση ΤΡΤ κατηγορεί την Ελλάδα για τη στάση της απέναντι στους γκιουλενιστές.



Ρεπορτάζ της τουρκικής κρατικής τηλεόραση TRT με τίτλο «Σανίδα σωτηρίας της FETO η Ελλάδα» κατηγορεί την Αθήνα ότι μετά τη 15η Ιουλίου του 2016 η Ελλάδα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαφυγής της οργάνωσης των γκιουλενιστών, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, άννα Ανδρέου.

«Πάνω από 20 χιλιάδες μέλη της FETO, δηλαδή των γκιουλενιστών διέφυγαν στην Ελλάδα», υποστηρίζει η κρατική τηλεόραση.

Ισχυρίζεται ότι η πρώτη που “άνοιξε την αγκαλιά της” στους γκιουλενιστές μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος ήταν η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΤΡΤ, πρώτα, με ελικόπτερο διέφυγαν 8 πραξικοπηματίες. Στη συνέχεια η Ελλάδα δεν έδωσε θετική απάντηση στο αίτημα της Τουρκίας να τους επιστρέψει. Η ΤΡΤ ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση και τους άφησε ελεύθερους και τους έδωσε το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο.

Υποστηρίζει ακόμη ότι υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η ελληνική κυβέρνηση τους έστειλε στο εξωτερικό φοβούμενη ότι θα τους απαγάγει η ΜΙΤ.

Σύμφωνα πάντα με την τουρκική κρατική τηλεόραση εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται 9 χιλιάδες μέλη της FETO στην Ελλάδα.



Ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η Γενί Σαφάκ στο πρωτοσέλιδό της έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τίτλο

«Η γείτονας άνοιξε την πόρτα των υποχωρήσεων για λύση».

Η τουρκική εφημερίδα σχολιάζει ότι στην πρώτη του συνέντευξη έπειτα από τις εκλογές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έστειλε θετικά μηνύματα.. Αναφέρεται στη δήλωση του Πρωθυπουργού «Ας κοιτάξουμε το ποτήρι μισογεμάτο». Η Γενί Σαφάκ επισημαίνει ακόμη ότι την ερώτηση εάν η Ελλάδα θα κάνει υποχωρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Μπορεί να χρειαστούν κάποιες υποχωρήσεις για μια συμφωνία, σε κάποια θέματα».

