“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ” Summer Edition με ONIRAMA και guest τον Χρήστο Δάντη!

Επιστρέφει με καλοκαιρινή…διάθεση το Live Event του Ρυθμού 949 με ένα μοναδικό πάρτι!

Το 3ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», επιστέφει την Τρίτη 18 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού, μ’ ένα άκρως καλοκαιρινό πάρτι με τους αγαπημένους μας ONIRAMA και καλεσμένο τον απόλυτο Χρήστο Δάντη!

Ιούλιος σημαίνει καλοκαίρι και καλοκαίρι… σημαίνει… συναυλίες! Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 για να «καλωσορίσει» κι επισήμως το καλοκαίρι μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη μουσική αλλά και στη θάλασσα!

Την Τρίτη 18 Ιουλίου στις 18:00, το 3o Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 μας περιμένει στο Grand Beach του ξενοδοχείου Grand Resort Lagonissi,όπου η αγαπημένη μας οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου θα υποδεχτεί τους ONIRAMA! Εκείνοι με τη σειρά τους… κάλεσαν τον ανεπίληπτο ροκ σταρ Χρήστο Δάντη , για μια μοναδική και άκρως καλοκαιρινή «νύχτα» που θα χαραχτεί σίγουρα στη μνήμη μας ως η απόλυτη εμπειρία!

Ραντεβού λοιπόν στο Grand Beach του Grand Resort Lagonissi όπου οι ONIRAMA παρέα με τον Χρήστο Δάντη θα μας χαρίσουν ανεπανάληπτες στιγμές και μοναδικά ντουέτα… και κάπως έτσι θα ξεκινήσει ο… «χορός»!

