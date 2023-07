Κόσμος

Ρωσία: Η FSB απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας δύο δημοσιογράφων

Όπως αναφέρει ρωσικό δημοσίευμα, η Ουκρανία είχε σχεδιάσει την δολοφονία δύο Ρώσων δημοσιογράφων.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε υποστηριζόμενα από την Ουκρανία σχέδια για την δολοφονία δύο προβεβλημένων Ρωσίδων δημοσιογράφων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως είπε η υπηρεσία, συνέλεβε χθες Παρασκευή έναν απροσδιόριστο αριθμό προσώπων που, όπως υποστηρίζει, είχαν πραγματοποιήσει αναγνωριστικές επισκέψεις κοντά στα σπίτια και στον χώρο εργασίας της Μαργκαρίτα Σιμονιάν και της Ξένια Σόμπτσακ.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία στο παρελθόν είχε αρνηθεί ανάμειξη σε δολοφονίες προσωπικοτήτων στην Ρωσία που τάσσονται υπέρ του πολέμου.

Το Interfax επικαλέστηκε την FSB σύμφωνα με την οποία οι συλληφθέντες παραδέχτηκαν ότι προετοίμαζαν επιθέσεις με στόχο τις δύο γυναίκες για λογαριασμό της Ουκρανίας και ότι τους είχαν υποσχεθεί αμοιβή 16.620 για την καθεμία.

Η Σιμονιάν, επικεφαλής του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού RT και ένθερμη υποστηρίκτρια του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, ανήρτησε ένα μήνυμα στο Telegram για το καταγγελλόμενο σχέδιο καλώντας τις υπηρεσίες ασφαλείας να "συνεχίσουν να εργάζονται, αδέλφια!".

Η Σόμπτσακ είναι διάσημη δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια και το 2018 ήταν υποψήφια για την προεδρία της χώρας.

Δύο προβεβλημένες προσωπικότητες στην Ρωσία και υπέρμαχοι του πολέμου--η δημοσιογράφος Ντάρια Ντούγκινα και ο μπλόγκερ για στρατιωτικά θέματα Βλάντλεν Τατάρσκι--σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις στη Ρωσία τον περασμένο χρόνο.

Η Ρωσία απέδωσε τις δολοφονίες στην Ουκρανία ενώ το Κίεβο το διέψευσε και τις χαρακτήρισε ένδειξη ρωσικής εσωτερικής διαμάχης.

Τον Μάιο ένας προβεβλημένος ρώσος εθνικιστής συγγραφέας, ο Ζαχάρ Πριλέπιν, τραυματίστηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου από την οποία σκοτώθηκε ο οδηγός του.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη ένας ύποπτος, ο οποίος και παραδέχτηκε ότι έδρασε για λογαριασμό της Ουκρανίας.

