“Cleon” - Ακρόπολη: αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας λόγω καύσωνα

Σε αναθεώρηση της αρχικής απόφασης, λόγω των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων, προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σε μείωση των ωρών αναστολής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, μετά τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα.

Όπως ανακοίνωσε στις 11:00 της Κυριακής, "Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένη ενημέρωση από την ΕΜΥ για σχετική υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών, σας ενημερώνει ότι σήμερα, Κυριακή, 16 Ιουλίου 2023, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακροπόλεως θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες με τελευταία είσοδο στις 13.00 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17.00.

Σε λειτουργία θα παραμείνουν οι χώροι της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης των εκεί Αρχαιολογικών Μουσείων.

Από αύριο, Δευτέρα 17 Ιουλίου, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι επανέρχονται στο κανονικό ωράριο λειτουργίας τους, 08:00-20:00. Ευχαριστούμε για την κατανόηση".

Το Σάββατο είχε ανακοινωθεί ότι την Κυριακή ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακροπόλεως θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες με τελευταία είσοδο στις 11:30 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17.30, ωστόσο οι ηπιότερες συνθήκες που τελικώς επικρατούν σήμερα οδήγησαν σε αναθεώρηση της απόφασης.

