Ισραήλ: ο Νεταχιάχου στο νοσοκομείο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για την κατάσταση της υγείας του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις σε ισραηλινό νοσοκομείο, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ανακοίνωσε το γραφείο του, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν βλέπουν κάποιον λόγο για παράδοση της εξουσίας.

Ο 73χρονος Νετανιάχου διατηρούσε πλήρως τις αισθήσεις του καθ΄οδόν προς το νοσοκομείο Sheba στο Τελ Χασομέρ και εισήλθε περπατώντας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV επικαλούμενο τον γιατρό του πρωθυπουργού.

Χωρίς να επικαλεστεί κάποια πηγή, το δίκτυο μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου είχε παραπονεθεί για πόνους στο στήθος προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Νετανιάχου δεν θα υποβληθεί σε αναισθησία και δεν έχουν κινηθεί διαδικασίες για να χαρακτηριστεί ανίκανος να ηγηθεί, πρόσθεσε το ρεπορτάζ.

Το Τελ Χασομέρ είναι κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Καισάρεια, όπου βρίσκεται η ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο σπίτι του όταν είπε ότι δεν αισθάνεται καλά.

Ο Νετανιάχου είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ στις αρχές Οκτωβρίου και είχε νοσηλευτεί για λίγες ημέρες.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε συνθήκες καύσωνα αυτό το σαββατοκύριακο.

Μια σύντομη ανακοίνωση από το γραφείο του επιβεβαίωσε ότι νοσηλεύεται στο Σέμπα, είναι σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

