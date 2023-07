Παράξενα

Λαμία: “έβρεξε” λεφτά σε γλέντι βάφτισης (εικόνες)

Οι θαμώνες του καταστήματος έμειναν έκπληκτοι από το θέαμα.

Απίστευτες εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου όταν «έβρεξε» χιλιάδες ευρώ σε γλέντι βάπτισης στην περιοχή της Λαμίας.

Οι εικόνες που δημοσιεύει το LamiaReport είναι από γλέντι βάπτισης που έγινε σε κατάστημα εστίασης στο Γοργοπόταμο.

Όπως ανέφεραν θαμώνες του καταστήματος, πάνω στο κέφι και στο χορό άρχισε ξαφνικά να "βρέχει" 50ευρα, 100ευρα και 200ευρα.

«Είναι πολλά τα χιλιάρικα που έπεσαν πάνω στην πίστα. Μπορεί να ξεπερνούν και τις τριάντα χιλιάδες ευρώ....», είπε ένας από τους θαμώνες στο LamiaReport.

«Τα χρήματα δεν ήταν για κάποια ορχήστρα, αφού δεν υπήρχε, απλά όταν χόρευε κάποιος οι άλλοι τον "κερνούσαν" χαρτονομίσματα και ξανά το ίδιο....», μας εξήγησε ο φίλος αναγνώστης ο ποίος δεν πίστευε στα μάτια του, βλέποντας τα χιλιάρικα στην πίστα.

