Πάρος: καταγγελίες για αυθαιρεσίες όπως στη Μύκονο (βίντεο)

Καταγγελίες κατοίκων για αυθαιρεσίες επιχειρήσεων στην Πάρο καταγράφει ο ΑΝΤ1.

Της Γεωργίας Λαγού

Επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται παράνομα τις ακτές, ακόμα και σε παραλίες Natura, με τους πολίτες να παραμένουν δέσμιοι της ανομίας, παρά την κινητοποίηση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Αυθαιρεσίες δίχως όριο, αποκαλύπτει η έρευνα του ΑΝΤ1 στο νησί της Πάρου.

Το αλαλούμ και η αναρχία... ένα πρόβλημα με βαθιές ρίζες. Η έρευνα του ΑΝΤ1 για τις αυθαιρεσίες στην Πάρο συνεχίζεται και είναι αποκαλυπτική. Στα βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η πλήρης καταστρατήγηση του αιγιαλού στην περιοχή της Μικρής Σάντα Μαρία.Ο επιχειρηματίας άπλωσε παράνομα δεκάδες σετ ομπρελοκαθισμάτων, αλλά και κιόσκια, γυρίζοντας την πλάτη στον νόμο.

Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική, τα έγγραφα μαρτυρούν το όριο αυθαιρεσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στις 25 Απριλίου αποφάσισε να μην μισθώσει την συγκεκριμένη παραλία για τρία χρόνια, επειδή έχει κριθεί ως Νatura.



Ο Ηλίας Πετράκης, επιχειρηματίας στην Πάρο αναφέρει στον ΑΝΤ1: "Βρέθηκε επιχειρηματίας ο οποίος δίχως να έχει νοικιάσει κανένα μέρος του αιγιαλού εντελώς αυθαίρετα κάλυψε την παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες δείχνει το βαθμό αποθράσυνσης" και συνεχίζει "Δίχως να υπάρχει καμία άδεια οι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται όμορους χώρους της επιχείρησής τους και τους χρησιμοποιούν σαν πάρκινγκ και μάλιστα δημιουργούν και θέμα σε άλλους επισκέπτες που θέλουν να παρκάρουν εκεί αρνούμενοι την πρόσβαση προφανώς Ο επισκέπτης δεν μπορεί να γνωρίσει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτό το χώρο".



Ξένοι στον τόπο τους νοιώθουν οι κάτοικοι και καταγγέλλουν μη αδειοδοτημένες κατασκευές, μαντρότοιχοι μέχρι εκεί που σκάει το κύμα, αλλά και φαινόμενα τραμπουκισμού.

Ο Χρήστος Γεωργούσης, κάτοικος Πάρου δηλώνει: "Στο Φάραγγα ο άλλος είπε κοιτάξτε έχω όπλο μέσα στην παραλία του Φάραγγα. Έχουν διωχθεί από τις παραλίες". "Έχουν χτιστεί τοίχοι από τσιμέντο έχουν κόψει την πρόσβαση προς τις άλλες παραλίες τα μονοπάτια εδώ κοντά εδώ που σας μιλά υπάρχει αυτός ο τοίχος οποίος είναι χρόνια είχαμε πάει στο λιμεναρχείο...δεν κινήθηκαν ο τοίχος παραμένει ακόμα", επισημαίνει ο ίδιος.

Τα ασφαλιστικά μέτρα δυο κατοίκων προς επιχειρηματία, που κατέλαβε με το έτσι θέλω, μέρος της περιοχής Σάντα Μαρία, που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 δείχνουν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, από το μακρινό 2018.

Ένας κοινόχρηστος δρόμος που οδηγεί στη διάσημη ακρογιαλιά εξακολουθεί να παραμένει απροσπέλαστος για λουόμενους, ντόπιους και επισκέπτες του νησιού. Επιχειρηματίας φύτεψε δέντρα στο συγκεκριμένο κομμάτι γης, άνοιξε λάκκους παρεμποδίζοντας έτσι τη χρήση της οδού σε πεζούς και οχήματα. Το Δικαστήριο ζήτησε να ελευθερωθεί η είσοδος, αλλά ο μισθωτής συνεχίζει πέντε χρόνια μετά την απόφαση ανενόχλητος το έργο του.

