Κοινωνία

Φωτιές στην Βοιωτία - Στην μάχη τα εναέρια, μήνυμα από το 112 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δύο μέτωπα στην Βοιωτία βρίασκονται αντιμέτωπες οι Πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στον Πρόδρομο Θηβών σε δασική έκταση, με δύο μέτωπα να εξελίσσονται στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα το ένα στο βόρειο κομμάτι της παραλίας Αγ. Σαράντη Θήβας, σε μία πλαγιά, και το άλλο νοτιοανατολικά του Προδρόμου.

Για την ώρα φαίνεται ότι δεν απειλούνται οικισμοί, ωστόσο στην περιοχή πνέουν άνεμοι ως πέντε μποφόρ.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας, προειδοποιώντας τους για δασική πυρκαγιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του δήμου Προδρόμου Βοιωτίας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/dasikes-pyrkagies ».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δήμου #Προδρόμου #Βοιωτίας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2023

Στο σημείο βρίσκονται 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος και μέχρι τη δύση του ήλιου συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2023

Πηγή εικόνων: radiothiva.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χόλυγουντ - Απεργία ηθοποιών: Μαζική συμμετοχή και οργή (εικόνες)

Καύσωνας - Ζερεφός στον ΑΝΤ1: κίνδυνος ερημοποίησης τα επόμενα χρόνια (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: “Κλείδωσαν” οι τέσσερις “μονομάχοι” για την ηγεσία