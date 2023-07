Κοινωνία

Πνιγμοί: δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Εύβοια

Τραγωδία σε δύο παραλίες με τον θάνατο δύο άνδρες σε Γλυφάδα και Εύβοια.

Συνεχίζει να αυξάνεται η μακάβρια λίστα θανάτων από πνιγμούς στην χώρα μας καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Γλυφάδα και Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σββάτου εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της ακτής Β’ Γλυφάδας ένας 72χρονος, ενώ λίγες ώρες μετά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας στα νερά της Εύβοιας.

Στη Γλυφάδα ο 72χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.