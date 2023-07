Αθλητικά

Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι καλωσόρισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή με ένα βίντεο

Ποιος δεν θα πανηγύριζε για την απόκτηση του Μέσι; Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και κορυφαίος παίκτης της εποχής μας, στα ροζ, για πρώτη φορά.

Μ΄ ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media, η Ίντερ Μαϊάμι καλωσόρισε... επισήμως τον Λιονέλ Μέσι.

Επρόκειτο για μία καθαρά τυπική διαδικασία, καθώς ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών και ο σύλλογος του MLS είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία εδώ και καιρό, ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της ομάδας.

Η παρουσίαση του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική Αργεντινής στα γήπεδα του Κατάρ είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Δευτέρας (περίπου στη μία ώρα Ελλάδας), με τους διοικούντες την Ίντερ Μαϊάμι να εργάζονται... πυρετωδώς για να υποδεχτούν τους χιλιάδες φιλάθλους που αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο.

Το ντεμπούτο του «Λεο» είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 21/07 με αντίπαλο την Κρουζ Αζούλ.

