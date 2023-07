Κόσμος

Ισραήλ – Νετανιάχου: Το μήνυμά του μέσα από το νοσοκομείο (βίντεο)

Βίντεο μέσα από το νοσοκομείο έστειλε προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, λίγο μετά την εισαγωγή του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα περάσει τη νύχτα του στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, κατά σύσταση των γιατρών του, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου εισήχθη νωρίτερα το απόγευμα στο νοσοκομείο Sheba, που βρίσκεται κοντά στην εξοχική κατοικία του, αφού αισθάνθηκε ζάλη, πιθανότατα λόγω αφυδάτωσης.

Σε ένα βίντεο που τραβήχθηκε μέσα στο νοσοκομείο, ο Νετανιάχου χαμογελά και λέει ότι έκανε διακοπές από την Παρασκευή στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, ενώ ο υδράργυρος είχε σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. «Δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι πολύ καλά. Ζητώ από όλους σας να περνάτε λιγότερο χρόνο κάτω από τον ήλιο, να πίνετε περισσότερο νερό και να έχουμε όλοι μια καλή νέα εβδομάδα», πρόσθεσε.

Λόγω της νοσηλείας του πρωθυπουργού, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή, θα γίνει την Δευτέρα.

