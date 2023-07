Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Παπαγιάννης αποχαιρέτισε τους “πράσινους” ζητώντας… κατανόηση

Ποιο μήνυμα έστειλε ο παίκτης στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και ποια ευχή έκανε για τον εαυτό του και το μέλλον, σε σχέση με τo “τριφύλλι”.

Την κατανόηση του κόσμου του Παναθηναϊκού για την ανάγκη του ν΄ αλλάξει περιβάλλον μετά από τόσα χρόνια ζητά ο Γιώργος Παπαγιάννης, με ανάρτηση του στα social media, ενώ παράλληλα εκφράζει την ελπίδα ότι μια μέρα θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Στο «αντίο» του προς το «τριφύλλι», ο Έλληνας διεθνής σέντερ, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους οπαδούς των «πρασίνων», ενώ χαρακτήρισε πάρα πολύ δύσκολη την απόφασή του να φύγει από το ΟΑΚΑ και να υπογράψει στην Φενέρμπαχτσε.

Το μήνυμα του 26χονου σέντερ:

«Μετά από 7 χρόνια συνολικής παραμονής -και 5 χρόνια συνεχόμενης- πήρα τη δύσκολη απόφαση να μη συνεχίσω στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να τιμήσω τη φανέλα της ομάδας, με την παρουσία μου μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές, σε καλές αλλά και σε κακές στιγμές.

Γνωρίζω πως κάποιοι φίλαθλοι απογοητεύτηκαν από εμένα, ή ακόμα και θύμωσαν. Γνωρίζουν όλοι, όμως, πως στα δύσκολα έμεινα εκεί και προσπάθησα, με όποιον τρόπο μπορούσα, κάποτε με επιτυχία και κάποτε χωρίς.

Όμως, πάντα ήμουν εκεί, δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν έκανα πίσω στη δυσκολία, ακόμα κι αν αυτό μπορούσε να με εκθέσει. Ελπίζω ο κόσμος να καταλάβει την ανάγκη μου -μετά από τόσα χρόνια- να επιλέξω ένα καινούριο περιβάλλον για τον εαυτό μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στον πρόεδρο της ομάδας τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον κόσμο του Παναθηναϊκού για όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί. Η εκτίμηση κι η αγάπη μου προς αυτούς εξακολουθεί να είναι απεριόριστη.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν».

