Σταϊκούρας: αλλαγές σε ΜΜΜ και τρένα, επέκταση Μετρό και υδροπλάνα

Τι είπε αναλυτικά για τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τι αλλάζει στον στόλο αστικών λεωφορείων, τι θα γίνει με τα τρένα;

Τις βασικές προτεραιότητες τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και στον τομέα υποδομών ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αύξηση συγκοινωνιακού έργου και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα πρώτα «πράσινα» λεωφορεία θα ενταχθούν στους στόλους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2024, οι εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό προχωρούν, ενώ ολοκληρώνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τα ανοιχτά θέματα του σιδηροδρόμου, ο υπουργός Χρ. Σταϊκούρας παρουσιάζει το σχέδιο αναβάθμισης του σιδηροδρόμου, το οποίο και θα βασίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες, τονίζοντας, «την τρέχουσα περίοδο θα εργαστούμε όλοι μας εντατικά, με συλλογική και ατομική ευθύνη, ώστε να πετύχουμε ουσιαστική αντιμετώπιση των ανοικτών ζητημάτων ασφάλειας και ποιότητας των υποδομών και των μεταφορών».

Στα βασικά ζητήματα του υπουργείου είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η οδική ασφάλεια αλλά και το «όραμα» της κυβέρνησης για τη λειτουργία των υδροπλάνων.

Σε ότι αφορά τον τομέα των υποδομών, ο υπουργός αναφέρεται στα εμβληματικά έργα και τους άξονες των έργων που περιλαμβάνει το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, συνολικά 188 σημαντικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 27,6 δισ. ευρώ.

«Σε όλη τη χώρα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολλά έργα, οδικά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, υδρευτικά, αρδευτικά, κτηριακά και λιμενικά, καθώς και έργα αεροπορικών υποδομών» αναφέρει, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση, «βούλησή μας είναι να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν». Ανάμεσά τους και εμβληματικά έργα, όπως είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου, ο άξονας Μπράλος-'Αμφισσα, η οδική σύνδεση 'Ακτιο - Αμβρακία και οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας.

