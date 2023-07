Αλάσκα: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Αυστηρή σύσταση στους πολίτες απευθύνουν οι Αρχές, μετά απο το ισχυρό χτύπημα του "Εγκέλαδου".

Σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου της Αλάσκας νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

