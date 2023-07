Κοινωνία

Κοζάνη: 18χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με διαρρήκτες μέσα στο σπίτι της

Ψάχνοντας το ένα μετά το άλλο τα δωμάτια, οι δράστες βρήκαν το κορίτσι, που βρισκόταν μόνο στο σπίτι.

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος ενός αλλοδαπού, καθώς εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ληστεία που διαπράχθηκε σε βάρος 18χρονης στο σπίτι της, όπως και μια κλοπή από άλλη οικία. Ο αλλοδαπός έδρασε από κοινού με ένα ακόμη άτομο, για το οποίο συνεχίζεται η προανάκριση προκειμένου ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το πρωί της περασμένης Παρασκευής, τα δύο άτομα μπήκαν σε σπίτι και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του χρηματικό ποσό 155 ευρώ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, κάρτες και βιβλιάρια τραπέζης, δύο κινητά τηλέφωνα, διάφορα αντικείμενα και τρόφιμα.

Ενώ συνέχιζαν να ερευνούν τα δωμάτια, αντιλήφθηκαν ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν μία 18χρονη, την οποία ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Μάλιστα, το αμέσως προηγούμενο βράδυ διαπιστώθηκε ότι τα ίδια άτομα παραβίασαν πόρτα και άλλης οικίας στην περιοχή της Κοζάνης, εισήλθαν στο εσωτερικό αυτής και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.100 ευρώ, προσωπικά έγγραφα, βιβλιάριο τραπέζης, κινητό τηλέφωνο και διάφορα τρόφιμα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης συνεχίζεται η προανάκριση προκειμένου ταυτοποιηθεί ο συνεργός του αλλοδαπού, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

