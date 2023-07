Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - ΣΥΡΙΖΑ: οι εργαζόμενοι είναι απροστάτευοι

Για δύο θανάτους εργαζόμενων εν μέσω καύσωνα κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση, εξαπολύοντας επίθεση στο Υπ. Εργασίας.

«Το εκτυλισσόμενο κύμα καύσωνα συνοδεύεται από ανησυχητικά υψηλό αριθμό καταγγελιών για έκθεση εργαζόμενων σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Με τις πιο ευάλωτες και επισφαλείς κατηγορίες εργαζόμενων να είναι αυτές που για μια ακόμα φόρα βρίσκονται απροστάτευτοι», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Τονίζει ότι «οι ακραίες καιρικές συνθήκες όμως δεν οδηγούν από μονές τους σε μια τόσο ακραία πραγματικότητα» και πως «το ότι η εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι σε οριακό σημείο επιβεβαιώνεται δυστυχώς με την εκρηκτική άνοδο των εργατικών ατυχημάτων την φετινή χρόνια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι μετράμε ήδη δυο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνδέονται άμεσα με την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες».

Επισημαίνει ότι «και στις δύο περιπτώσεις οι εργαζόμενοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και έχρηζαν αυξημένης προστασίας που απουσίαζε, αποκαλύπτοντας με τραγικό τρόπο πως το καθεστώς ασυδοσίας που κινδυνεύει να γίνει κανονικότητα».

Κατόπιν αυτών το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «σε ένα καθεστώς γενικευμένης παραβατικότητας οι πολιτικές επιλογές απαξίωσης της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αφήσει τους εργαζόμενους μόνους τους» και πως «την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας αναλώνεται στην επικοινωνιακή διαχείριση μιας ζοφερής πραγματικότητας».

«Με τόση αγωνία για το δίκιο των εργαζόμενων που όπως είδαμε στην υπόθεση της Ρόδου καταλήγει να νομιμοποιεί αντί να τιμωρεί καταχρηστικές συμπεριφορές», σχολιάζει.

