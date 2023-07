Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Φίλης: πήγαμε στο κέντρο και χάσαμε τους Αριστερούς ψηφοφόρους

"Χάσαμε ως Αριστερά ενώ επιχειρούσαμε ως κέντρο", επισημαίνει ο Νίκος Φίλης, που παίρνει θέση για τις εξελίξεις στο κόμμα και την εκλογή νέου αρχηγού.

Την ανάγκη νέων πολιτικών συνθέσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η τριπλή κρίση του κόμματος - κρίση φυσιογνωμίας, κρίση πολιτικού σχεδίου, κρίση διαδικασιών -, υπογραμμίζουν στην εισήγησή τους προς την Επιτροπή Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης τα μέλη της, Νίκος Φίλης και Πάνος Λάμπρου.

Στο κείμενό τους αναφέρονται στα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος και όσον αφορά τις ευθύνες του κόμματος επισημαίνουν: «Μετά τις εκλογές του 2019 προωθήθηκε ένα σχέδιο μετάλλαξης του κόμματος που υπονόμευσε την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητά του, την εσωτερική λειτουργία του, τις σχέσεις του με τη κοινωνία και τελικά την παρουσία του στις κάλπες. Η κεντρομόλα πολιτική δεν απέδωσε. Προκάλεσε φυγόκεντρες τάσεις. Χάσαμε ως Αριστερά ενώ επιχειρούσαμε ως κέντρο. Χάσαμε μάλιστα εκεί που πλεονεκτούσαμε κοινωνικά, στα λαϊκά στρώματα και στη νεολαία. Το έλλειμμα αξιοπιστίας επιδεινώθηκε από την υποβάθμιση της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας από τον αρχηγισμό και τα υλικά της δεκαετίας του ‘80».

Σημειώνουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλέσει επί του παρόντος το αυτονόητο της κυβερνησιμόητας» και προσθέτουν ότι «Το 18% δεν είναι διατηρήσιμο αν δεν υπάρξει άμεση ανάταξη του κόμματος: δημοκρατικές λειτουργίες, προγραμματική ανανέωση, νέα ηγεσία με σεβασμό στην συλλογικότητα και εντέλει αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος».

Τα δύο μέλη τάσσονται υπέρ της πρότασης της Πολιτικής Γραμματείας για την διαδικασία εκλογής προέδρου και έκτακτο συνέδριο και υπογραμμίζουν ότι «ευθύνη όλων μας είναι η δημοκρατική ανασυγκρότηση του κόμματος χωρίς σύνδρομα αυτοδικαίωσης και μάχες μηχανισμών.

