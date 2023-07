Κόσμος

Νετανιάχου: εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ

Μία νύχτα έμειεν στο νοσοκομειο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε διακομστεί εσπευσμένα απο συνεργάτες του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί χθες με αφυδάτωση και οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Ο 73χρονος Νετανιάχου μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Sheba στο Τελ Χασομέρ, κοντά στην ιδιωτική του κατοικία στην παραθαλάσσια πόλη Καισάρεια και παρέμεινε εκεί το βράδυ για παρακολούθηση.

Η αυτοκινητοπομπή του εθεάθη να αποχωρεί από το Sheba με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να επικαλούνται ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου για το εξιτήριο.





Σε χθεσινό βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Νετανιάχου εμφανίστηκε χαμογελαστός και είπε ότι έκανε διακοπές στην Θάλασσα της Γαλιλαίας και ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα.

Σήμερα, οι νοσοκομειακές αρχές του Sheba επιβεβαίωσαν την αρχική διάγνωση περί αφδυδάτωσης και πρόσθεσαν ότι επιπλέον εξετάσεις, ανάμεσά τους και ένα υποδόριο holter που του τοποθετήθηκε, κατέληξαν ότι "η καρδιολογική κατάσταση του Νετανιάχου είναι καλή".

Το γραφείο του ανακοίνωσε επίσης ότι το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο που συγκαλείται συνήθως την Κυριακή αναβλήθηκε για αύριο Δευτέρα.

