Κόσμος

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες είναι τα θύματα της θεομηνίας που πλήττει την χώρα. Φόβοι για αύξηση του αριθμού των θανάτων.

-

Τα πτώματα οκτώ ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια σήραγγα πλημμυρισμένη έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Νότια Κορέα εντοπίστηκαν σήμερα, όπως ανακοίνωαν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών σε 35.

Ο Σέο Τζέονγκ-ιλ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της δυτικής Τσεονγκτζού, είπε ότι περίπου 15 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, εκτιμάται ότι έχουν βυθιστεί μέσα σε υπόγεια διάβαση της πόλης λίγο μετά την υπερχείλιση του φράγματος ενός γειτονικού ποταμού εξαιτίας των χθεσινών σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε από το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο MBC δείχνει λασπόνερα να ρέουν μέσα στη σήραγγα και οχήματα σταματημένα με τους τροχούς τους βυθισμένους μέσα στα νερά.

"Επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το ολοκληρώσουμε σήμερα", δήλωσε ο Σέο στους δημοσιογράφους.

Ο αριθμός των νεκρών από τη σήραγγα ανέρχεται σε εννέα, περιλαμβανομένου ενός που βρέθηκε χθες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι δέκα άνθρωποι αγνοούνταν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 11 π.μ τοπική ώρα καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες και οι εντολές για εκκενώσεις περιοχών αφορούν 7.866 ανθρώπους.

Τα στοιχεία του υπουργείου δεν περιλαμβάνουν εκείνους που βρίσκονταν μέσα στην πλημμυρισμένη σήραγγα επειδή δεν έγινε άμεσα γνωστό πόσοι έχουν εγλωβιστεί εκεί.

Η τελευταία αυτή καταστροφή σημειώνεται παρά την δέσμευση των νοτιοκορεατικών αρχών να αυξήσουν την ετοιμότητα για τις καταρρακτώδεις βροχές.

Τον περασμένο χρόνο η Σεούλ επλήγη από πλημμύρες που σημειώθηκαν εξαιτίας των σφοδρότερων βροχοπτώσεων εδώ και 115 χρόνια και είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια διαμερίσματα σε φτωχικές συνοικίες, αλλά και στην εύπορη συνοικία Γκάνγκναμ.

Ένας επιζών από την πλημμυρισμένη σήραγγα είπε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στην υπόγεια διάβαση καθώς αναμένονταν πλημμύρες, μετέδωσε το Yonhap.

Αξιωματούχος της επαρχίας Βόρεια Τσουνγκτσεόνγκ είπε ότι το φράγμα κατέρρευσε αναπάντεχα πριν το επίπεδο της βροχόπτωσης φθάσει στο σημείο όπου προβλέπεται ο περιορισμός της πρόσβασης στη σήραγγα.

Ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιόλ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο εξωτερικό, συγκάλεσε μέσω τηλεδιάσκεψης συμβούλιο για την διαχείριση της κατάστασης και είπε ότι κάποιες περιοχές απέτυχαν να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά της κακοκαιρίας.

Ο πρόεδρος κάλεσε τον πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σου να επιστρατεύσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων και ζήτησε από την μετεωρολογική υπηρεσία να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα πρόγνωση επειδή αναμένεται περισσότερη βροχή μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άνδρας πέθανε μέσα σε πισίνα (εικόνες)

Δωδεκάνησα: Σε αργία ο ιερέας που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα!

Κοζάνη: 18χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με διαρρήκτες μέσα στο σπίτι της