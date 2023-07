Life

Πέθανε η Τζέιν Μπίρκιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η Τζέιν Μπίρκιν. Οι μεγάλες στιγμές της καριέρας της.

-

Η Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Παρίσι, όπως ανέφεραν σήμερα η εφημερίδα Le Parisien και το τηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενα πρόσωπα του στενού της κύκλου. Ήταν 76 ετών.

Με τον Σερζ Γκενσμπούρ αποτέλεσαν διάσημο ζευγάρι της παριζιάνικης καλλιτεχνικής ζωής και έγιναν διάσημοι το 1969 με το άλμπουμ Jane Birkin / Serge Gainsbourg, ιδιαίτερα με το τραγούδι "Je t'aime ... moi non plus", ένα αισθησιακό και προκλητικό τραγούδι που είχε παγκόσμια επιτυχία, το οποίο αρχικά ο Γκενσμπούρ είχε γράψει για την ερωμένη του Μπριζίτ Μπαρντό.

Το 1971 γεννήθηκε η κόρη τους Σαρλότ Γκενσμπούρ, επίσης διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1976, η Μπίρκιν εμφανίστηκε επίσης στην αμφιλεγόμενη ταινία "Je t'aime moi non plus" σε σκηνοθεσία του Γκενσμπούρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Μαχαίρωσε την σύντροφο του, μπροστά στο παιδί της

Θεσσαλονίκη: Άνδρας πέθανε μέσα σε πισίνα (εικόνες)

Κοζάνη: 18χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με διαρρήκτες μέσα στο σπίτι της