Έβρος: Νέες συλλήψεις διακινητών (εικόνες)

Δύο περιπτώσεις διακινητών μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, μέσα σε ένα βράδυ.

Συνελήφθησαν χθες (15-7-2023) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός - διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα σε Επαρχιακή οδό του Έβρου αστυνομικοί Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο (2) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού.

