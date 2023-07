Οικονομία

Hellenic Train: αποζημίωση σε επιβάτες για καθυστέρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, για την αποζημίωση των επιβατών.

-

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) η οποία αναχώρησε με 82 λεπτά καθυστέρηση, σήμερα Κυριακή, 16/7, δικαιούνται αποζημίωση καθυστέρησης ίση με το 25% του αντιτίμου του εισιτηρίου τους. Η αποζημίωση παρέχεται στα φυσικά εκδοτήρια της Hellenic Train, ή απ ευθείας στην κάρτα τους εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Η ανακοίνωση:

“Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) η οποία αναχώρησε με 82 λεπτά καθυστέρηση, σήμερα Κυριακή, 16/7, δικαιούνται αποζημίωση καθυστέρησης ίση με το 25% του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.

Η αποζημίωση παρέχεται στα φυσικά εκδοτήρια της Hellenic Train, ή απευθείας στην κάρτα τους εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο”.

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σπίρτζης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια