Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο Γεράσιμος επέστρεψε από τη Γερμανία στη ΜΕΘ της Λάρισας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το Ανόβερο όπου έκανε αποθεραπεία, ο μοναδικός επιζώντας του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας, επέστρεψε στη Λάρισα.

-

Ο Γεράσιμος – Ιάσωνας που έχει κερδίσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του πανελληνίου, ο πολυτραυματίας επιζώντας από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, είναι αντιμέτωπος με έναν νέο «Γολγοθά».

Ο 21χρονος φοιτητής από τον Βόλο, μοναδικός επιζώντας του πρώτου βαγονιού, βρισκόταν στο Ανόβερο της Γερμανίας για αποθεραπεία, μετά από 100 και πλέον μέρες στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Όμως, εκεί μολύνθηκε από ενδονοσοκομειακό μικρόβιο και οι γιατροί έκριναν ότι, πρέπει να επιστρέψει στη ΜΕΘ του αρχικού νοσοκομείου προτού συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Γερμανία.

Έτσι, ο νεαρός επέστρεψε στη ΜΕΘ της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, διασωληνωμένος, για να καταπολεμήσει το μύκητα που του «επιτέθηκε» και να επιστρέψει στο Ανόβερο, για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

Αχαΐα: Κλέβουν λουόμενους στην παραλία

Καύσωνας “Χάρων” – Ιταλία: “Κάνει περισσότερη ζέστη από την Αφρική”