Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Δάφνη

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την καταστολή της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Γυμναστηρίου στην περιοχή της Δάφνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Ο μάυρος καπνός ήταν ορατός από αρκετές περιοχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή υπήρξε και από εθελοντές πυροσβέστες.

