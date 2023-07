Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κ23: Η Ελίνα Τζένγκο πρωταθλήτρια στο ακόντιο (βίντεο)

Στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι η Ελίνα Τζένγκο, που σήκωσε την ελληνική σημαία ψηλά.

Η Ελίνα Τζένγκο πρόσθεσε στο πλούσιο βιογραφικό της μια ακόμη σπουδαία διάκριση, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στις γυναίκες Κ23 με βολή στα 60,73 χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην 14η στάση στην Ιστορία του θεσμού. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών (Μόναχο) και δύο χρόνια μετά τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κ20 (Ναϊρόμπι) και το Ευρωπαϊκό Κ20 (Ταλίν) πρόσθεσε στο ενεργητικό της μία ακόμη σημαντική διάκριση στο Έσπο της Φινλανδίας.

Η Τζένγκο χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση και το 13ο στο σύνολο. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στον ακοντισμό των γυναικών, αφού μέχρι σήμερα είχαμε δύο μετάλλια στους Άνδρες.

Η ταλαντούχα ακοντίστρια έκανε αγώνα...υπομονής αφού φάνηκε πως δεν της αρκούσε μόνο το χρυσό μετάλλιο, αλλά και μια επίδοση πάνω από τα 60,00 μέτρα.

Η Τζένγκο ξεκίνησε με 56,45 μ., συνέχισε με άκυρο, πέτυχε 59,24 μ. στην τρίτη προσπάθεια, βολή που της έδινε έτσι κι αλλιώς το χρυσό μετάλλιο. Η Τζένγκο έβγαλε άκυρες τις δύο προσπάθειες που ακολούθησαν, αφού δεν ήταν στα μέτρα που ήθελε και πανηγύρισε την έκτη που ήταν και η μεγαλύτερη.

Την ίδια ώρα σύσσωμη η ελληνική ομάδα βρισκόταν πίσω από το χώρο διεξαγωγής του ακοντισμού και πανηγύριζαν την μεγάλη επιτυχία της συναθλήτριας τους.

Εικόνες, βίντεο: Facebook/ΣΕΓΑΣ

