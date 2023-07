Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ Κ20: χάλκινοι μετά την παράταση οι νέοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Κ20, κατέκτησε η εθνική μας ομάδα.

-

Στο βάθρο ανέβηκε η εθνική, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, που ολοκληρώνεται απόψε (16/7) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου, αν και έμειναν χαμηλά στη 2η και την 3η περίοδο, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα στο 4ο δεκάλεπτο να στείλουν στην παράταση το ματς με το Βέλγιο χάρη σε επιμέρους σκορ 16-4 σε αυτό το διάστημα, για να πάρουν τη νίκη στον «μικρό» τελικό, με 68-64 στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Θανάσης Μπαζίνας (13π., 5ρ., 5ασ.) ήταν ο παίκτης που έδωσε το έναυσμα με την απόδοσή του στο 4ο δεκάλεπτο για να επιστρέψει η εθνική. Double double σημείωσε ο Βαγγέλης Ζούγρης με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ αλλά χρεώθηκε με 4ο φάουλ στην 3η περίοδο. Ο Νίκος Πλώτας είχε συγκομιδή 13 πόντους, ενώ double double σημείωσε και ο Λευτέρης Μαντζούκας με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Κορυφαίος από το τέταρτο στη διοργάνωση Βέλγιο με double double (15π., 12ρ.) ο Τις Ντε Ρίντερ, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του στα δάχτυλα στο χθεσινό παιχνίδι αγωνίστηκε και έγινε σημείο αναφορά στο παιχνίδι της ομάδας του

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 33-43, 40-52, 56-56 κ.α., 68-64 παρ.

Κλειστό παιχνίδι έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο, με το προβάδισμα ν' αλλάζει χέρια. Το Βέλγιο προηγήθηκε με 5-10 με πόντους από τους Ντε Ρίντερ και Πουεντέτ, αλλά ο Ζούγρης με διαδοχικούς πόντους έδωσε το έναυσμα στους συμπαίκτες του. Με τρίποντο του Σωτήρη Οικονομόπουλουυ, η εθνική μείωσε σε 12-14 για να καρφώσει ο Ζούγρης για την ισοφάριση (14-14). Ο Λευτέρης Μαντζούκας έδωσε προβάδισμα στην εθνική με 2/2 βολές (16-14) και μετά το τρίποντο του Φερστρέτε (16-17), ο Πλώτας ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών (18-17 σκορ 1ης περιόδου). Όμως στο 2ο δεκάλεπτο, το Βέλγιο επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση σημειώνοντς 26 πόντους, ενώ κράτησε τους παίκτες της Ελλάδας στους 15 πόντους. Το -12 της εθνικής (31-43) είχε την «υπογραφή» των Ντε Ρίντερ (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κοψίματα στο α΄ μέρος) και Ντι Μαρία (8π.). Στον αντίποδα, η εθνική είχε κορυφαίο τον Ζούγρη με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, 8 πόντους πέτυχε ο Πλώτας και από 6 οι Μαντζουκας και Οικονομόπουλος.

Χαμηλό σκορ και από τις δύο ομάδες στην 3η περίοδο και επιμέρους σκορ 7-9 είχαν ως αποτέλεσμα το 40-52 υπέρ του Βελγίου στο 30ό λεπτό. Στην 3η περίοδο χρεώθηκε και με τέταρτο φάουλ ο Βαγγέλης Ζούγρης. Όμως, η εθνική τα έδωσε όλα για την ανατροπή στο επόμενο δεκάλεπτο. Με 14-2 αρχικά, οι παίκτες του Παπαδόπουλου ισοφάρισαν σε 54-54, δια χειρός Ζούγρη. Ο Θανάσης Μπαζίνας είχε πετύχει τους πρώτους πέντε πόντους της εθνικής στην 4η περίοδο, ενώ καταλυτικοί ήταν και οι Μερμίγκης και Μαντζούκας. Ο Σίμπε Λέντεγκεν έδωσε προβάδισμα στο Βέλγιο 54-56 2:04΄΄ πριν τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου για να ισοφαρίσει ο Μπαζίνας σε 56-56, στα 55΄΄. Οι Πιντελόν και Μερμίγκης αστόχησαν σε προσπάθεια για τρεις διαδοχικά και μετά το επιμέρους σκορ 16-4 στο 4ο δεκάλεπτο ο «μικρός» τελικός θα κρινόταν στην παράταση.

Με τρίποντο του Μπαζίνα μπήκε η εθνική στο έξτρα πεντάλεπτο (59-56), ενώ ο Ζούγρης διαμόρφωσε το 61-58 κι ενώ είχε μειώσει ο Μέννες για το Βέλγιο. Ο Ντε Ρίντερ ευστόχησε σε μία βολή (61-59), αλλά ο Λέντεγκεν με 2/2 ισοφάρισε 61-61, 2:42΄΄ πριν λήξει η παράταση. Ήταν η σειρά του Μαντζούκα να δώσει προβάδισμα στην εθνική (63-61) για ν' απαντήσει ο Μέννες (63-63). Όμως ο τελευταίος ευστόσε σε μία βολή αμέσως μετά (63-64). Στα 53΄΄ ο Πλώτας με λέι απ επέτρεψε στην εθνική ν' επανακτήσει την πρωτοπορία (65-64). Μετά από λάθη εκατέρωθεν, ο Πουντέτ έστειλε στη γραμμή των βολών τον Οικονομόπουλο και αυτός «έγραψε» το 67-64 στα 22΄΄. Ο Λεντέγκεν αστόχησε σε τρίποντο για το Βέλγιο, ο Πουντέτ έκανε φάουλ στον Πλώτα και αυτός με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 68-64, με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Μανίστε, Μαρέ

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Παπαδόπουλος): Μπαζίνας 13 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Μαντζούκας 10, Πλώτας 13, Ζούγρης 16, Χατζής, Μερμίγκης 2, Οικονομόπουλος 9 (1), Σταυρακόπουλος, Ζορμπάς

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

Αχαΐα: Κλέβουν λουόμενους στην παραλία

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια