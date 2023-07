Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Νεαρός έσωσε τη ζωή τουρίστα σε εστιατόριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός τουρίστας έτρωγε όταν είχε ένα ατύχημα που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο Ροδίτης που επενέβη μίλησε στον ΑΝΤ1.

-

Του Βασίλη Γιαννούλη

Ένας 17χρονος νεαρός τουρίστας από την Νορβηγία που αυτοτραυματίστηκε κατά λάθος με μαχαίρι σε εστιατόριο στην παλιά πόλη της Ρόδου και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Ο νεαρός τουρίστας άρχισε να αιμορραγεί, αλλά βρέθηκε στο πλευρό του ως «φύλακας -άγγελος» ο Δημοσθένης.

Με δύναμη ψυχής ο 28χρονος Ροδίτης του έσωσε τη ζωή.

«Άκουσα μια φωνή για βοήθεια και κάποιον να ζητάει ασθενοφόρο και βγαίνω έξω και βλέπω το παιδί το οποίο είχε σκύψει στο τραπέζι και είδα μια λίμνη αίματος κάτω. Πλησίασα για να δω τι είχε γίνει και βλέπω το παιδί με ένα μαχαίρι καρφωμένο στον μηριαίο του χωρίς να αντιλαμβάνεται τι έχει γίνει και να έχει σχεδόν λιποθυμήσει», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Δημοσθένης Καρτσονάκης.

Ο Δημοσθένης γνωρίζοντας από πρώτες βοήθειες έδρασε αστραπιαία. Όπως περιέγραψε, «εκείνη την στιγμή εγώ ακαριαία έπιασα και έβαλα την ζώνη πάνω από το μαχαίρι εκεί που έπρεπε να μπει κανονικά και την έσφιξα πάρα πολύ δυνατά. Πήγα στο παιδί μπροστά γονάτισα μπροστά του, του είπα ότι είμαι εδώ να το βοηθήσω γιατί δεν ήξερε τι γινόταν».

Εξ αιτίας της πολυκοσμίας που έχει αυτή την περίοδο η Παλιά Πόλη της Ρόδου, η πρόσβαση για το ασθενοφόρο ήταν αδύνατη.

«Καλέσαμε το ασθενοφόρο και μετά από είκοσι λεπτά περίπου ήρθαν δύο άνθρωποι με τα πόδια και είπαν, δίπλα είμαστε, αλλά το ασθενοφόρο δεν μπορεί να μπει στην Παλιά Πόλη έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την στιγμή», συμπλήρωσε ο Δημοσθένης, περιγράφοντας πως βρέθηκε ένα αμαξίδιο με το οποίο μετέφεραν τον 17χρονο στο ασθενοφόρο.

Ο 17χρονος Philip μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου μετά την παροχή βοηθείας έγινε καλά. Σήμερα έχει γυρίσει στην πατρίδα του και αναρρώνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: πώς επηρέασε την Κυριακή των εκπτώσεων

Wimblendon: Ο Αλκαράθ “υπέταξε” τον Τζόκοβιτς

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια