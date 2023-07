Κοινωνία

Δολοφονία τρανς γυναίκας από την Κούβα: “Σφίγγει ο κλοιός” για τον δράστη

Τι έχουν εντοπίσει, μέχρι τώρα, οι Αρχές. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας «κλειδί» στη λύση του εγκλήματος.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Σε έναν μικρό αριθμό υπόπτων φαίνεται πως επικεντρώνουν τις έρευνές τους τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, τα οποία έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν τη δολοφονία της 46χρονης τρανς γυναίκας από την Κούβα.

Το κλιμάκιο τής σήμανσης εντόπισε μέσα στο υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα τού Αγίου Παντελεήμονα:

Δεκάδες δακτυλικά αποτυπώματα

με τα Έξι να ανήκουν σε σεσημασμένους άνδρες.

Προχωρούν σε προσαγωγές οι αστυνομικοί,

προκειμένου να αποκλείσουν όσους δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.

Σύμφωνα με τη Realnews οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών έχουν στοχοποιήσει έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι μέσης ηλικίας, μετρίου αναστήματος, σωματώδης και με περίεργο περπάτημα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, τόσο από τα ευρήματά τους κατά την αυτοψία του χώρου όσο και από την ανάλυση βίντεο από προηγούμενες ημέρες, έχουν καταλήξει πως δεν ήταν η μόνη φορά που δράστης και θύμα συναντήθηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο, το οποίο φαίνεται πως πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις στο ισόγειο διαμέρισμα της 46χρονης τρανς γυναίκας. Το βράδυ της δολοφονίας υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, που τους έχει καταγράψει να περνούν μαζί την πόρτα της πολυκατοικίας.

Η Άννα, όπως ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσε η τρανς γυναίκα από την Κούβα, εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα τής Δευτέρας από την ιδιοκτήτρια τού διαμερίσματος, που πήγε για να εισπράξει κάποια κοινόχρηστα.

