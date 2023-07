Κοινωνία

Νέα Μάκρη - Πνιγμός 10χρονης: πώς συνέβη η τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Νέα Μάκρη. Το παιχνίδι που της κόστισε τη ζωή στην 10χρονη δεινή κολυμβήτρια.

-

Το άτυχο κοριτσάκι 10 ετών, άριστη κολυμβήτρια, παρέα με ένα αγοράκι από φιλικό ζευγάρι έπαιζαν στην πισίνα του συγκροτήματος κατοικιών, επί της οδού Ποσειδώνος στη Νέα Μάκρη.

Πέταγαν εναλλάξ μάσκες θαλάσσης μέσα για παιχνίδι και βούταγαν να τις πιάσουν.

Κάποια στιγμή το κοριτσάκι έμεινε μόνο του για ένα λεπτό. Επιστρέφοντας, το αγοράκι την είδε αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας και κατάλαβε ότι δεν ανέβαινε στην επιφάνεια.

Κάλεσε αμέσως βοήθεια και οι ένοικοι φώναξαν τον ναυαγοσώστη που έχει πόστο απέναντι στην παραλία, ενώ στο σημείο κατέβηκαν από τα διαμερίσματά τους και τρεις γιατροί, πιθανότατα ένοικοι του συγκροτήματος, οι οποίοι πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ για αρκετή ώρα.

Δυστυχώς, το κοριτσάκι είχε καταλήξει ήδη πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Πηγή: marathonpress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: πώς επηρέασε την Κυριακή των εκπτώσεων

Wimblendon: Ο Αλκαράθ “υπέταξε” τον Τζόκοβιτς

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια