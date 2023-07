Κοινωνία

Χαϊδάρι: Τοποθετήθηκε η πεζογέφυρα στο Παλατάκι (εικόνες)

Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της νέας πεζογέφυρας από την Περιφέρεια Αττικής στους πολίτες.

Τοποθετήθηκε η νέα πεζογέφυρα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου, η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, δημοπρατήθηκε και εκτελείται από το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες.

«Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αλλά και την προστασία των πεζών, τοποθετήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Παλατάκι Χαϊδαρίου, ο μεταλλικός φορέας της νέας πεζογέφυρας, η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα πεζογέφυρα αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση τον Σεπτέμβριο, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και δοκιμές», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Παρόντες στην επίβλεψη των χθεσινοβραδινών εργασιών ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ανδρέας Λεωτσάκος και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης Ντηνιακός.

Η νέα πεζογέφυρα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην ασφαλή διέλευση της Λεωφόρου Αθηνών, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης του Χαϊδαρίου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά δυστυχήματα με θύματα πεζούς.

Πρόκειται για την πέμπτη στη σειρά που ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης και για τις 5 γέφυρες, τα 13 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία η πεζογέφυρα Αλίμου η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη συμβολή της με την Καλαμακίου , η πεζογέφυρα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος,η πεζογέφυρα στη Λεωφόρος Μεσογείων στην Αγ. Παρασκευή, η πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και η πεζογέφυρα στη Λεωφόρος Ποσειδώνος και Αφροδίτης στο Παλαιό Φάληρο.

Σε δηλώσεις του Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει μεταξύ άλλων::

«Ενισχύουμε την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφονται οι περισσότερες διελεύσεις πεζών, σε έναν από τους πιο κεντρικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, θα διευκολυνθεί σημαντικά και η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς αναμένεται να δοθεί περισσότερος χρόνος πράσινης σήμανσης στους φωτεινούς σηματοδότες καθώς, η διέλευση των πεζών θα γίνεται υπέργεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη πεζογέφυρα που τοποθετείται στη λεωφόρο Αθηνών.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την οδική ασφάλεια περιλαμβάνονται νέες πεζογέφυρες σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επικινδυνότητας, με στόχο την καλύτερη προστασία των πολιτών».

