Αθλητικά

Πέθανε ο Ανδρέας Βούλγαρης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια της Ένωσης το άγγελμα θανάτου του Ανδρέα Βούλγαρη.

-

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ μετά την είδηση του θανάτου του Ανδρέα Βούλγαρη, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στα διοικητικά της Ένωσης από τη δεκαετία του 70? έως τις αρχές του 90.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο Ανδρέας Βούλγαρης. Ο εκλιπών είχε δραστηριοποιηθεί στα διοικητικά της ΑΕΚ από τη δεκαετία του ’70, επί διοικήσεως Λουκά Μπάρλου, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια της στους οικείους του.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: "Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Ανδρέας Βούλγαρης, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στα διοικητικά της ΑΕΚ από τη δεκαετία του '70, επί διοικήσεως Λουκά Μπάρλου, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90. Διακρίνεται στα αριστερά σε φωτογραφία του 1981, δίπλα στον τότε προπονητή της ομάδας Χανς Τιλκόφσκι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του."

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: πώς επηρέασε την Κυριακή των εκπτώσεων

Wimblendon: Ο Αλκαράθ “υπέταξε” τον Τζόκοβιτς

Αργεντινή: Η Ρίβερ Πλέιτ πρωταθλήτρια