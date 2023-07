Κόσμος

ΗΠΑ για Βόρεια Κορέα: Δεν θα είναι έκπληξη αν προχωρήσει σε άλλη μια πυρηνική δοκιμή

Τι δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Οι ΗΠΑ «δεν θα εκπλαγούν» αν η Βόρεια Κορέα προχωρήσει σε μια νέα πυρηνική δοκιμή, μετά την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Ανησυχώ εδώ και κάποιο καιρό ότι η Βόρεια Κορέα θα πραγματοποιήσει την έβδομη πυρηνική δοκιμή της», είπε ο Σάλιβαν σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS. «Δεν βλέπω κάποια ένδειξη ότι αυτό θα γίνει σύντομα», πρόσθεσε. «Όμως δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Βόρεια Κορέα προχωρούσε σε άλλη μία πυρηνική δοκιμή», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια η Πιονγκγιάνγκ εξελίσσει τις δυνατότητές της όσον αφορά τους διηπειρωτικούς πυραύλους και «θα συνεχίσει να το κάνει».

Την Πέμπτη η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι δοκίμασε με επιτυχία και υπό την επίβλεψη του ηγέτη της, του Κιμ Γιονγκ Ουν, το νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της με στερεά καύσιμα. Ο πύραυλος Hwasong-18 κάλυψε απόσταση 1.001 χιλιομέτρων, φτάνοντας σε ύψος τα 6.648 μέτρα, προτού να πέσει στην Ανατολική Θάλασσα, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA, χρησιμοποιώντας την κορεατική ονομασία της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καταδίκασαν την εκτόξευση, που παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Σάλιβαν είπε πάντως σήμερ αότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη να καθίσει και να συζητήσει χωρίς προϋποθέσεις το πυρηνικό πρόγραμμα» της Βόρειας Κορέας.

