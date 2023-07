Κοινωνία

Πνιγμοί: 11 + 2 θάνατοι σε 48 ώρες στην Ελλάδα

Η προσπάθεια ανθρώπων κάθε ηλικίας για λίγη δροσιά στην θάλασσα, το παιχνίδι στο νερό που τόσο λατρεύουν τα παιδιά, μετατράπηκαν σε τραγωδίες.

Πολυάριθμοι ήταν οι θάνατοι λουόμενων σε παραλίες ανά την Ελλάδα, στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως έχουν καταγραφεί επισήμως από το Λιμενικό Σώμα.

Μεταξύ των θανάτων από πνιγμό είναι εκείνος του 6χρονου στο Καβούρι Αττικής.

Στην «μαύρη λίστα» προστίθενται οι δύο θάνατοι σε πισίνες, ο ένας εκ των οποίων αφορά το 10χρονο κορίτσι στην Νέα Μάκρη, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, σε πισίνα στην Θεσσαλονίκη.

Σε ότι αφορά τους πνιγμούς στις θάλασσες της επικράτειας τις προηγούμενες 48 ώρες, καταγράφηκαν 9 περιστατικά.

Το Σάββατο:

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, από τη θαλάσσια περιοχή ακτής Β΄ Γλυφάδας, 72χρονος ημεδαπός. Ο 72χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας “ΚΑΒΟΣ” Αγίου Γεωργίου Λιχάδας Ευβοίας, 76χρονος ημεδαπός. Ο 76χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Λιμεναρχείο Αιδηψού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απογευματινές ώρες χθες, από τη παραλία Μεγάλου Καβουριού Αττικής, 6χρονο αγόρι. Το ανήλικο αγόρι, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ” Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι γονείς του εν λόγω ανήλικου για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Την Κυριακή:

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απογευματινές ώρες, από την παραλία ''ΚΟΥΜ - ΚΑΠΗ'' Χανίων, 78χρονος ημεδαπός. Ο 78χρονος, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πρωινές ώρες σήμερα, από την παραλία ''ΟΦΡΥΝΙΟΥ'' Παγγαίου Καβάλας, 63χρονος αλλοδαπός. Ο 63χρονος, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, από την παραλία ''ΓΡΙΜΠΟΒΟ'' Ναυπάκτου, 81χρονη ημεδαπή. Η 81χρονη, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, από την θαλάσσια περιοχή Σταυρού Θεσσαλονίκης, 69χρονος ημεδαπός. Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη ιατρό, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια από πλήρωμα ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ''. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πρωινές ώρες σήμερα, από την παραλία ''ΠΕΡΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ'', 82χρονος ημεδαπός. Ο 82χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, από την θαλάσσια περιοχή πλαζ Πυθαγορείου, 62χρονος αλλοδαπός. Ο 62χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Πυθαγορείου του Λιμεναρχείου Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή, για περιστατικό αγνοούμενου 61χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, στη θαλάσσια περιοχή ''ΠΛΑΤΑΝΙΑ'' ανατολικά Ρεθύμνου. Αμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδιωτικό μέσο, όπου ο 61χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από το σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια τον μετέφερε στη μαρίνα Ρεθύμνου, απ΄ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απογευματινές ώρες χθες, από την θαλάσσια περιοχή μπροστά από το Σ.Ε.Φ. Νέου Φαλήρου, 46χρονος αλλοδαπός. Ο 46χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ''ΤΖΑΝΕΙΟ'', όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Ε' Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.