Οικονομία

ΑΑΔΕ: έλεγχοι για τα χαμηλά εισοδήματα του 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ ελέγχων αρχίζει η ΑΑΔΕ σε όλους όσοι δήλωσαν το 2021, χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.

-

Μπαράζ ελέγχων αρχίζει η ΑΑΔΕ σε όλους όσοι δήλωσαν το 2021 οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Πρόκειται για 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι θα υποστούν τη «βάσανο» των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, καθώς, σύμφωνα με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής υπάρχουν (άγνωστος ακόμη αριθμός) περιπτώσεις που υποκρύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Για όσους εντοπιστούν υποψίες φοροδιαφυγής, θα ακολουθήσουν εξονυχιστικοί έλεγχοι το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 2021, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, σχεδόν επτά στους δέκα επαγγελματίες- αυτοαπασχολούμενους, αλλά και έξι στα δέκα νοικοκυριά εμφανίζονται στην εφορία με εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Ο προβληματισμός των ελεγκτικών αρχών αφορά κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλά καθαρά κέρδη, με αποτέλεσμα ο φόρος που πληρώνουν να είναι εξαιρετικά μικρός. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν το προηγούμενο έτος συνολικό φορολογητέο εισόδημα 4,3 δισ. ευρώ όταν, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος τους είναι σχεδόν δεκαπλάσιος.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στις εξής διασταυρώσεις:

Των αρχείων του Taxisnet, με ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος, και του φόρου που παρακρατήθηκε.

Για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, για πρόσθετες και για αναδρομικές αποδοχές.

Για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών- συντάξεων (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών- συντάξεων).

Για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα. Η διασταύρωση γίνεται με το αρχείο που τηρούν ο ΕΦΚΑ και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1), για μισθούς, συντάξεις, διοικητικές αμοιβές και εισόδημα από ακίνητα, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA), για τόκους και μερίσματα αλλοδαπής με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, πρεμιέρα σε πιλοτική βάση αναμένεται να κάνει εντός της εβδομάδας το νέο ψηφιακό εργαλείο «Ελεγχοςlive» για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στις τουριστικές περιοχές. Με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ελεγκτές θα έχουν στην οθόνη των φορητών υπολογιστών τους το οικονομικό προφίλ των ελεγχόμενων, θα βλέπουν online τις διαβιβάσεις αποδείξεων, θα διασταυρώνουν στοιχεία και στο τέλος της διαδικασίας θα ορίζουν το πρόστιμο, εκδίδοντας το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου. Το «ραβασάκι» θα αποστέλλεται απευθείας στη θυρίδα του φορολογουμένου στο Taxisnet για τα περαιτέρω. Ενώ, στην περίπτωση που εντοπίζονται οι παραβάσεις της μη έκδοσης αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές ή της μη αποστολής των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, θα μπαίνει «λουκέτο» στην επιχείρηση από 48 ώρες έως και 10 ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Με τη νέα εφαρμογή, οι ελεγκτές θα μπορούν σε real time:

Να διαπιστώνουν τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές.

Να ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA.

Να διενεργούν άμεσες και ταχύτατες διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κ.λπ.

Να έχουν πρόσβαση στο οικονομικό προφίλ και σε όλο το ιστορικό του επαγγελματία ή της επιχείρησης (π.χ. εάν στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις και τι είδους, και εάν είναι υπότροποι).

Να εκδίδουν και θα κοινοποιούν άμεσα στον ελεγχόμενο, σημείωμα για τα αποτελέσματα του ελέγχου, με βάση τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.