Κοινωνία

“Υπάλληλος” της ΔΕΗ άρπαξε τις οικονομίες ηλικιωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε να εξαπατήσει την άτυχη γυναίκα ο άνδρας που εμφανίζεται κατά σύστημα ως "τεχνικός".

-

Οι φωτογραφίες σεσημασμένων βοήθησαν να ταυτοποιηθεί ο «μαϊμού» τεχνικός της Δ.Ε.Η. που είχε πείσει μια ηλικιωμένη ότι υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σπίτι της σε περιοχή των Τρικάλων και είχε αρπάξει τις λιγοστές οικονομίες της, τις οποίες της είχε συστήσει να βάλει σε μια... μαξιλαροθήκη!

Ο δράστης είχε χτυπήσει την πόρτα της ανυποψίαστης γυναίκας το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, λέγοντάς της ότι είχε πάει να επισκευάσει τον πίνακα παροχής ρεύματος επειδή τάχα υπήρχε φόβος για βραχυκύκλωμα.

Εκείνη τον πίστεψε και ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσε, να βάλει σε μία μαξιλαροθήκη όσα χρήματα είχε και να την βγάλει από το σπίτι για να μην καταστραφούν αν έπιανε φωτιά.

Μόλις η ηλικιωμένη έβαλε στη μαξιλαροθήκη το ποσό των 900 ευρώ, ο «μαϊμού» τεχνικός την άρπαξε και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα υπέβαλε καταγγελία στην Ασφάλεια, όπου της έδειξαν φωτογραφίες σεσημασμένων απατεώνων και αναγνώρισε τον Έλληνα δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δευτέρα - Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Πνιγμοί: 11 + 2 θάνατοι σε 48 ώρες στην Ελλάδα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας