Φωτιά σε ελαιώνα από κλέφτες... αυτοκινήτου

Πως οι δράστες της κλοπής ενός οχήματος έφτασαν να βάλουν φωτιά σε ελαιώνα.

Η… τύχη του δούλευε ενώ κοιμόταν 30χρονος από την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Άγνωστος ή άγνωστοι του έκλεψαν το αυτοκίνητό του και τράκαραν προσκρούοντας σε μια ελιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον ελαιώνα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έκπληκτος ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς ότι το φορτηγάκι του ήταν η αιτία να καούν 15 ελαιόδεντρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι αρχές ενημερώθηκαν για πυρκαγιά σε ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή του Αχεντριά του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Όπως διαπιστώθηκε, αιτία της πυρκαγιάς ήταν η πρόσκρουση ενός ΙΧ φορτηγού αυτοκινήτου σε ένα ελαιόδεντρο, από την οποία προκλήθηκε φωτιά στο αυτοκίνητο, που στη συνέχεια επεκτάθηκε.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γρήγορα έφτασαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ένα 30χρονο κάτοικο Αχεντριά, ο οποίος, ωστόσο, κατέθεσε ότι από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο δεν το είχε αναζητήσει, δηλώνοντας ότι άγνωστος ή άγνωστοι το έκλεψαν, χωρίς εκείνος να το αντιληφθεί.

