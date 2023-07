Κοινωνία

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: “το παιδί είχε φάει πολύ πριν πέσει στο νερό”

Συγκλονίζει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1, της γιατρού που βρέθηκε δίπλα στο κοριτσάκι από την πρώτη στιγμή. Τι καταγγέλλει για τον χρόνο που έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στο συγκρότημα κατοικιών.

-

Για τις απέλπιδες προσπάθειες που έκανε για να σώσει το κορίτσι που πνίγηκε στη Νέα Μάκρη μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η Κατερίνα Πριμικίρη, μία από τους γιατρούς που βρισκόταν στο συγκρότημα κατοικιών της Νέας Μάκρης και προσπάθησε να επαναφέρει στην ζωή, με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την 10χρονη που ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς αισθήσεις.

Όπως είπε, νόμιζαν στην αρχή πως το στομάχι του παιδιού έχει γεμίσει από υγρά, όμως το παιδί «έβγαζε τροφή, μακαρόνια που είχε φάει, μαζί με σάλτσα. Στην αρχή νόμιζα ήταν αίμα, αλλά ήταν σάλτσα που είχε φάει».

«Εγώ προσπάθησα 10-15 λεπτά, μετά από μένα ανέλαβε ένας άλλος γιατρός. Ένας διασώστης που περνούσε από έξω προσπάθησε κι εκείνος. Ήρθαν μετά οι μηχανές με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μετά από 40-50 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο», ανέφερε η γιατρός, που είναι και ένοικος σε ένα από τα διαμερίσματα του συγκροτήματος.

Η Ποσειδώνος ξεκινάει από το Μάτι και σταματά στον Μαραθώνα, είναι τεράστιος δρόμος και επαναλαμβάνονται τα νούμερα, ίσως μπερδεύτηκαν στην διαδρομή οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ανέφερε η γιατρός.

Η κ. Πριμικίρη ανέφερε πως το παιδί ήταν εν ζωή όταν ανασύρθηκε από το νερό, στο οποίο είχε πέσει πριν από λίγο κι ενώ η μητέρα του φόρτωνε το αυτοκίνητο τους για να επιστρέψουν στην Αθήνα.

