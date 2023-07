Αθλητικά

Τένις: η Σάκκαρη έχασε θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση της λίστας του WTA βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. Σταθερός για ακόμη μια εβδομάδα έμεινε ο Τσιτσιπάς στην κατάταξη του ATP.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA παραμένει η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ. Πίσω από την Σβιάτεκ, βρίσκεται η Σαμπαλένκα, η Ριμπάκινα, ενώ ακολουθούν, η Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα και η Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσιά. Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται πλέον στην 9η θέση του κόσμου, ενώ η πρώτη 10άδα, έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 9.315 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.845 Ελενα Ριμπακίνα (Καζακστάν) 5.465 Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ) 5.395 Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 4.865 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.846 Κόρι Γκοφ (ΗΠΑ) 3.390 Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 3.341 Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 3.310 Μαργκέτα Βοντρούσοβα (Τσεχία) 3.106

ATP: Στην 5η θέση παρέμεινε ο Τσιτσιπάς

Ο Κάρλος Αλκαράθ, που κατέκτησε χθες το Γουίμπλεντον, παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, ενώ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 5η θέση του κόσμου. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.675 βαθμοί Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.795 Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6.520 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.005 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.850 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 4.825 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.525 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.975 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.310 Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.130