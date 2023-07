Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση

Τι αναφέρουν πληροφορίες απο το ΕΚΑΒ για τον χρόνο άφιξης των διασωστών με τις μηχανές στο συγκρότημα κατοικιών. Πόση ώρα μετά την κλήση έφθασε το ασθενόφορο.

Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ δόθηκε αρχικά λάθος διεύθυνση, αναφέρουν πληροφορίες απο το ΕΚΑΒ, σχετικά με τις καταγγελίες για καθυστερημένη άφιξη του ασθενοφόρου στο συγκρότημα κατοικιών της Νέας Μάκρης, όπου βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ένα 10χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες απο το ΕΚΑΒ, "στις 18:12 της Κυριακής εγινε κλήση για πνιγμό παιδιού 10 ετών, σε πισίνα στη Ν Μάκρη. Διαβιβάστηκε στο ίδιο λεπτό σε 2 μηχανές άμεσης επέμβασης από Ραφήνα και σε Κινητή Μονάδα από Αρτέμιδα. Και οι 2 μηχανές έφτασαν στο σημείο στις 18.24 και η Κινητή Μονάδα στις 18.38".

"Στο σημείο υπήρχε ιδιώτης γιατρός όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και έκανε ΚΑΡΠΑ", αναφέρουν οι πληροφορίες.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης "οι μηχανές αλλά και η Κινητή Μονάδα έφτασαν στο σωστό σημείο με καθυστέρηση, γιατί είχε αρχικά δοθεί από τους καλούντες λάθος διεύθυνση".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η γιατρός που πρώτη έσπευσε δίπλα στο κορίτσι προσπαθώντας να το κρατήσει στην ζωή, είπε ότι "Η Ποσειδώνος ξεκινάει από το Μάτι και σταματά στον Μαραθώνα, είναι τεράστιος δρόμος και επαναλαμβάνονται τα νούμερα, ίσως μπερδεύτηκαν στην διαδρομή οι διασώστες του ΕΚΑΒ"

Απο το ΕΚΑβ επισημαίνεται ακόμη ότι εχουν αναπτυχθεί απο δύο μηχανές προς τα Μεσόγεια και προς την Ανάβυσσο για την καλοκαιρινή περίοδο για να καλύπτουν τα μέτωπα των παραλιών, λόγω των αυξημένων περιστατικών πνιγμών.

