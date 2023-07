Κοινωνία

Νέος Κουβαράς: Φωτιά κοντά σε σπίτια και πυλώνες - Μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, απο φωτιά στον Νέο Κουβαρά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην Λεωφόρο Αθηνών - Σουνιου, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά και πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, γεγονός που προβληματίζει τους πυροσβέστες.

(πηγή εικόνων: Facebook / Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης)

Άλλο ένα στοιχείο που γεννά ανησυχία ειναι η ένταση του ανέμου στην περιοχή του μετώπου της φωτιάς.

Μαζί με τις επίγειες δυνάμεις, ρίψεις νερού επιχειρούν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Αυτή την ώρα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Απο την Πολιτική Προστασία εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκοτναι αυτήν την ώρα στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς.









