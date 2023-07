Οικονομία

Αυτοκίνητο: Άνοδος πωλήσεων για ηλεκτρικά και πετρελαιοκίνητα

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση των πωλήσεων σε ηλεκτρικά και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.

Αύξηση πωλήσεων σημειώνουν τα πετρελαιοκίνητα και τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα με καύσιμο το πετρέλαιο γνώρισαν αύξηση 2,8% σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο, καταλαμβάνοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 13,4%, ενώ για άλλον έναν μήνα σημείωσαν αύξηση πωλήσεων (2,8%) τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (αμιγώς ηλεκτρικά ή με μικρή ηλεκτρική αυτονομία). Το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων έφθασε τα 9,9% της συνολικής αγοράς.

Το συνολικό μερίδιο των οχημάτων με βενζίνη στην ελληνική αγορά εξακολουθεί να παίζει τον πρώτο ρόλο. Άγγιξε το 43,8% τον προηγούμενο μήνα γνωρίζοντας συνολική μείωση 3,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022. Πτωτικά κινήθηκαν και τα υβριδικά (-1,8%, 30,4% συνολικό μερίδιο αγοράς), ενώ την ίδια πορεία σημειώνουν οι πωλήσεις με κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο (-0,1%) και το υγραέριο με 0,6%.

Η αγαπημένη κατηγορία αυτοκινήτων των Ελλήνων καταναλωτών για άλλον έναν μήνα παρέμεινε η «Β», η οποία συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία ευελιξία εντός πόλεων και ικανοποιητικές λύσεις για εκτός πόλεων διαδρομές, προσφέροντας άνεση, χώρους και οικονομία καυσίμου. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι 51,8%. Δηλαδή περίπου ένα στα δύο αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκ των οποίων το 27,2% είναι SUV. Ακολουθεί η κατηγορία «C» με συνολικό μερίδιο αγοράς 31,8%, εκ των οποίων τα SUV καταλαμβάνουν το 19,9%, ενώ στο τρίτο σκαλί των πωλήσεων βρίσκεται η κατηγορία «Α» με 8% συνολικό μερίδιο αγοράς. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται η κατηγορία «D», η μεγάλη και συνήθως πολυτελής κατηγορία, με 6,2% μερίδιο αγοράς.

