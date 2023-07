Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά: Μαίνεται εκτός ελέγχου - Μηνύματα για εκκενώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά απειλεί σπίτια.

-

Μεγάλη έκταση έχει λάβει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν υποστεί ζημιές σπίτια και αυτοκίνητα στο Λαγονήσι στην περιοχή Τραμπουριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τεράστιες προσπάθειες να περιορίσουν την πυρκαγιά, με τον ισχυρό άνεμο να δυσχεραίνει το έργο.

Λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο Νέο Κουβαρά Αττικής η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Αναβύσσου από το ύψος της οδού Ολύμπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ανάβυσσο.

Υπενθυμίζεται ότι έχει επίσης διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από τη Λεωφόρο Σουνίου έως την επαρχιακή οδό Κουβαρά και στα δύο ρεύμα κυκλοφορίας.

«Εκκενώστε προς Αθήνα» η οδηγία για Λαγονήσι

Νέο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στο Λαγονήσι καλώντας τους να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λαγονήσι εκκενώστε προς Αθήνα. Δασική πυρκαγιά Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιπλέον έχει γίνει κινητοποίηση για την απομάκρυνση αλόγων από τον Ιππικό Όμιλο της περιοχής.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε όσους βρίσκονται σε Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο καλώντας τους να απομακρυνθούν προληπτικά από τους οικισμούς λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον Νέο Κουβαρά Αττικής, όπως ανέφερε πριν λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 4 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο. Όπως είπε το πρώτο μήνυμα του 112 ήταν αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή τους, στη συνέχεια το δεύτερο μήνυμα ήταν για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Πέτα Κουβαρά και το τρίτο μήνυμα στις 14:20 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Μελισσουργός και Τραμπουριά προς Ανάβυσσο.

«Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε και τέταρτο μήνυμα από το 112 προειδοποιητικό για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο προς Παλαιά Φώκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6-7 με ριπές 8 μποφόρ που δημιουργούν στροβιλισμούς στο ανάγλυφο του όρους. Παράλληλα, όπως επισήμανε, δεν έχει υπάρξει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα και υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας ήταν άμεση και το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αττικής έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Συνολικά επιχειρούν συνεχώς 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων 31 Ρουμάνων πυροσβεστών, 40 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για ένα εναέριο συντονισμό. Επιπρόσθετα οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας διαθέτουν μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων στην περιοχή της πυρκαγιάς. Ομοίως και η Περιφέρεια Αττικής.

«Παρόλο που ο πυκνός καπνός και η ένταση των ανέμων δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή προσέγγιση των εναερίων μέσων όλες οι δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς», σημείωσε.

«Κινητοποιήθηκε επίσης μεγάλη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφαλή οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από οικισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, οι συνθήκες που επικρατούν και αναμένεται να επικρατήσουν θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες. Συνθήκες που θα διευκολύνουν την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών», κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά ήδη έχουν υποστεί ζημιές δύο σπίτια, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Meteo: Εξαιρετικά ευνοϊκές για τη γρήγορη εξάπλωση οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Νέου Κουβαρά στην Ανατολική Αττική, η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ενημερώνει:

- Με βάση το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν αυτή την ώρα (17.07.2023, 13:00) BA άνεμοι στα 5-6 μποφόρ, με ριπές που ξεπερνούν τα 50 km/h. Η θερμοκρασία είναι στους 33 - 34 oC, ενώ η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων εκτιμάται ως εξαιρετικά υψηλή (εκτιμώμενη υγρασία νεκρών δασικών καυσίμων χαμηλότερη του 8%). Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία καθοδηγείται από τους ενισχυμένους ΒΑ ανέμους. Επιπροσθέτως, οι ξηρές συνθήκες σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα κηλιδώσεων (έναρξη νέων εστιών σε απόσταση από το κύριο μέτωπο λόγω της δημιουργίας και μεταφοράς καυτρών).

- Με βάση τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία (Εικόνα 1), οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή της πυρκαγιάς θα παραμείνουν εξαιρετικά δυσμενείς έως αργά το απόγευμα (19:00/20:00), οπότε και αναμένουμε σταδιακή βελτίωση λόγω της εξασθένησης των ανέμων. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών (τιμές περιεχόμενης υγρασίας κάτω του 10-11%), γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει τον έλεγχο της φωτιάς.

Εικόνα 1. Πυρομετεώγραμμα για την πυρκαγιά στο Νέο Κουβαρά Ανατολικής Αττικής.

Η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως αυτή η εξελίσσεται και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση σχετικά και με την εξέλιξη των πυρομετεωρολογικών συνθηκών τις αμέσως επόμενες ώρες.



Παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Παραμείνετε ενημερωμένοι. Παραμείνετε ασφαλείς. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα υπάρχουν δύον νέα μέτωπα στο Λουτράκι και στη Βοιωτία.

Πολιτική Προστασία: Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη λόγω των πυρκαγιών

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη θα συγκαλέσει η Πολιτική Προστασία λόγω των δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη σύσκεψη θα συμμετέχει η ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων θα μετέχουν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κιαι η Περιφέρεια Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκενώσεις περιοχών, εκρήξεις και μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση