Τέμπη: Ελεύθερος ο διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ

Ποιος περιοριστικό όρος τέθηκε στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα στον εφέτη ανακριτή Λάρισας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ που κατείχε αυτή την θέση από τον Απρίλιο του 2017, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021 και εμπλέκεται στην υπόθεση για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Αξίζει να τονιστεί πως αντίστοιχα ο διευθυντής της ίδιας υπηρεσίας για την περίοδο μετά το 2021, είχε αφεθεί ελεύθερος το προηγούμενο διάστημα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι καταθέσεις των διωκόμενων στελεχών του ΟΣΕ θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Η υπόθεση των ερευνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη από το δικαστικό σώμα συνεχίζεται ώστε να εντοπιστούν οι ευθύνες, οι παραλήψεις, αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

