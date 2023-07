Τεχνολογία - Επιστήμη

Λακωνία: Σεισμός στην Νεάπολη

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο είναι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών Ρίχτερ στη Νεάπολη Λακωνίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/7).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά της Νεάπολης Βοιών της Λακωνίδας, ενώ έχει εστιακό βάθος 50,3 χιλιομέτρων.

