Χαλκιδική - Bιασμός ανήλικης: Ελεύθερος με όρους ο νονός της

Αποφυλακίστηκε με βούλευμα ο 78χρονος ταχυδακτυλουργός που κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη βαφτισιμιά του.

Αποφυλακίστηκε, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 78χρονος που κατηγορείται για υπόθεση βιασμού ανηλίκου, με θύμα την βαφτισιμιά του, στην οποία φέρεται να έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά για να την καταστήσει ανίκανη να αντιδράσει.

Ο 78χρονος, γνωστός ταχυδακτυλουργός με το καλλιτεχνικό όνομα «Ξανθός Μάγος», είχε προφυλακιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε κρατείτο στις φυλακές Γρεβενών. Με προσφυγή του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζητούσε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.

Υπό αυτές τις συνθήκες αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, όπως επίσης της απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος και συμμετοχής σε εκδηλώσεις με ανήλικα.

Ο κατηγορούμενος, τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα με εισαγγελική διάταξη, διώκεται για κατ' εξακολούθηση βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου. Οι εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, κατά το κατηγορητήριο, τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2020 και Αυγούστου 2021, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στη Θεσσαλονίκη, όταν το θύμα ήταν 16 ετών.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η βαφτισιμιά του τον κατήγγειλε ψευδώς, επειδή αρνήθηκε να της δώσει χρήματα, όταν εκείνη του ζήτησε. Για την παραπομπή του (ή μη) σε δίκη θα αποφανθεί, σύμφωνα με την συνήγορό του, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, με νέο βούλευμα που θα εκδώσει.

