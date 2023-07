Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Έξι “μνηστήρες” για την Αττική Οδό

Έξι προσφορές στο ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Έξι προσφορές υποβλήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ για τη διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών.

Ειδικότερα, προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ένωση προσώπων BRISA- AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.- RUBICONE MIDCO, B.V.- INTRAKAT A.E.

Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l.- FINCOP INFRASTRUCTURE LTD.

Ένωση προσώπων VINCI HIGHWAYS S.A.S.- VINCI CONCESSIONS S.A.S.- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- MOBILITY PARTNER S.A.S.

Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.-MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS 4 S.A.S.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε μελλοντική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ. που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό οδικό άξονα της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και βασικό τμήμα του οδικού δικτύου του νομού Αττικής. Πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση. Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του οδικού άξονα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας- Σταυρού- Σπάτων, μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

