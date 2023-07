Κοινωνία

Πυρκαγιές σε Αττική, Λουτράκι, Βοιωτία: εικόνες καταστροφής και μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Αττική, Βιωτία και Λουτράκι βάλλονται από πυρκαγιές. Η μάχη των πυροσβεστών και οι εικόνες καταστροφής από την πύρινη λαίλαπα.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Αττική, το Λουτράκι και η Βοιωτία με μεγάλες πυρκαγιές να φέρνουν εικόνες καταστροφής.

Στην προσαγωγή ενός αλλοδαπού, που εξετάζεται για την πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής, έχουν προχωρήσει οι αρχές, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός.

Όπως είπε, ο κ. Αρτοποιός, αναφορικά με την πυρκαγιά στην περιοχή του Νέου Κουβαρά «η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν συνολικά 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 68 οχήματα τα οποία διαχειρίζεται το επιτόπιο κινητό επιχειρησιακό κέντρο ‘'Όλυμπος'' ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό».

Όπως επισήμανε, τέσσερις μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται, εκ των οποίων 2 στην Αττική, σε Νέο Κουβαρά και Δερβενοχώρια καθώς και στην Καλλιθέα Λουτρακίου και στο Καπαρέλλι Βοιωτίας.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, η πυρκαγιά από την έναρξή της εξαιτίας των ισχυρών ανέμων κάλυψε 12 χιλιόμετρα σε 2 ώρες έγινε απειλητική προκαλώντας υλικές ζημιές γι αυτό για προληπτικούς λόγους εκδόθηκαν 5 μηνύματα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και για την προληπτική απομάκρυνσή τους προς ασφαλή προορισμό.

Μάλιστα, όπως προσέθεσε, σε αρκετές περιπτώσεις οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν κατοίκους και τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία. Ακόμη, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει προσωπικό 20 ατόμων ως πεζοπόρα τμήματα και το λιμενικό σώμα 4 φουσκωτά και με τη βοήθεια 2 ακόμη αλιευτικών περιπολούν στην ακτογραμμή της Παλαιάς Φώκαιας για ενδεχόμενη επέμβασή τους.

?? Στην περιοχή επίσης επιχειρούν ως συνδρομή στις #πυροσβεστικές δυνάμεις αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας καθώς και Διμοιρίες ΥΜΕΤ και ΥΑΤ. pic.twitter.com/xOSOnUsnTe — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 17, 2023

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν. Ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις έχει διαθέσει και η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων.

Ο Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που κατακαίει την περιοχή.

"Έχει ανοίξει η φωτιά είναι χιλιόμετρα το μέτωπο, δεν υπάρχουν καθόλου εναέρια μέσα ό,τι κάνουμε με τα επίγεια, με πυροσβέστες και εθελοντές. Το μέτωπο είναι πάνω από 8 χιλιόμετρα" είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη βλάστηση ανέφερε ότι είναι χαμηλή πυκνή βλάστηση και ελαιόδεντρα. “Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε αγροτεμάχια, στο βουνό και μέσα σε σπίτια” περιέγραψε.

"Δεν έχουμε εικόνα για τα σπίτια που έχουν καεί", είπε ακόμη.

"Η φωτιά ξεκίνησε από διάζωμα και με στροβιλισμό πήγε στην άλλη άκρη του δρόμου και εξαπλώθηκε σε χρόνο απίστευτο", είπε.

Για τη φωτιά στα Δερβενοχώρια μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Περγιάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας.

“Δεν κινδυνεύουν οικισμοί” είπε ο δήμαρχος Τανάγρας, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά εναέρια μέτρα.

Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Δερβενοχώρια επιχειρούν 84 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν επτά αεροσκάφη, τέσσερα ελικόπτερα. Στο πλαίσιο της έκθεσης συγκλήθηκε νωρίτερα σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων με συμμετοχή των Υπουργών και Υφυπουργών Επικρατείας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών. Είναι διαρκής η ενημέρωση από τα επιχειρησιακά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού σώματος.

Στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο Καπαρέλλι Βοιωτίας (και ήταν επίσης μεγάλη) επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια και έχει οριοθετηθεί.

Εικόνες απόλυτης θλίψης και στο Λουτράκι, με καμένα σπίτια και υλικές ζημιές.

Η πυρκαγιά κατευθύνθηκε απειλητικά προς Άγιο Χαράλαμπο με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε αρκετές πηγές. Εκδόθηκαν εδώ τρία μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Καλή θέα, παιδεία, ειρήνη. Στη συνέχεια από δω και στο τρίτο μήνυμα από Ιστιαία, Καλαμάκι και Παράδεισο προς ασφαλή σημεία.

Και εδώ οι πυροσβέστες σε αρκετές περιπτώσεις απεγκλώβισαν κατοίκους και τους μετέφεραν σε. Κατά ριπάς, όμως αυτή τη στιγμή επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά εκατόν τριάντα πέντε πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, πενήντα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αυτές επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη, πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων δύο ελικόπτερα έχουν διατεθεί από το ΓΕΕΘΑ και ένα ακόμη για τον συντονισμό τους.

Η προσπάθεια εστιάζεται στο αναχαιτιστεί η φωτιά στην Εθνικη Οδό Αθηνων Πατρών και να μην περάσει στους οικισμούς που βρίσκονται νότια της εθνικής. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί απο την Ηπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ενώ θα εξακολουθήσουν ρίψεις τα εναέρια μέχρι τη δυση (9 επιχειρησιακά και ένα συντονιστικό).

Για λόγους ασφαλειας εχει διακοπεί η κυκλοφορία στην ΕΟ απο το ύψος της Κινέτας μέχρι την Κόρινθο και θα απαγορεύει η διέλευση για όση ώρα διαρκεί ακόμα η επιχείρηση. Στα οχήματα που έχουν φτάσει μέχρι εκεί δίνεται εντολή αναστροφής προς τις αφετηρίες τους (Είτε με κατεύθυνση προς Πάτρα, είτε με κατεύθυνση προς Αθήνα).

Υπενθυμίζεται ότι υάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές αλλά και μηνύματα από το 112.

