Πέθανε ο Ανδρέας Αντωνόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Αντωνόπουλος. Το "αντίο" του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ, «με μεγάλη θλίψη, αποχαιρετά τον σύντροφο Αντρέα Αντωνόπουλο, που έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από πολύμηνη και παλικαρίσια μάχη με προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος «Ο σ. Αντρέας Αντωνόπουλος, παιδί φτωχής αγροτικής οικογένειας, γεννήθηκε το 1958 στο χωριό 'Αρλα Αχαΐας, όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Εκείνη την περίοδο, ως μαθητής του νυχτερινού γυμνασίου Πατρών, συμμετείχε ενεργά στην κατάληψη του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας τον Νοέμβρη του '73, πήρε μέρος στη μεγάλη συνέλευση της κατάληψης του Παραρτήματος και μετά στη μεγάλη πορεία φοιτητών και εργατών της Πάτρας. Ήρθε σε επαφή με τις θέσεις και τη δράση του ΚΚΕ και το Νοέμβρη του 1974, αμέσως μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, οργανώθηκε στην ΚΝΕ, αναλαμβάνοντας πολύ γρήγορα ευθύνες για τη δουλειά στους νέες εργάτες της Πάτρας.

Το 1976 ο σ. Αντρέας οργανώνεται στο ΚΚΕ, το οποίο υπηρέτησε αταλάντευτα μέχρι την τελευταία του πνοή, με μεγάλη προσφορά στις κομματικές οργανώσεις της Πάτρας, στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και στον Δήμο Πατρέων.

Υπήρξε μέλος του Γραφείου της Εργατικής Αχτίδας, της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας και του Γραφείου της, καθώς και της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ. Την περίοδο ‘90-'91 υπερασπίστηκε μαχητικά τον επαναστατικό χαρακτήρα του ΚΚΕ ενάντια στις προσπάθειες διάλυσής του.

Υπήρξε ακόμα, για πολλά χρόνια Πρόεδρος και μέλος της Διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Το διάστημα 2000 - 2013 υπηρέτησε το λαό της Πάτρας από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Πατρέων, ενώ από το 2014, όταν την Δημοτική Αρχή ανέλαβε η «Λαϊκή Συσπείρωση», ο σ. Αντρέας βοήθησε από διάφορα κρίσιμα πόστα και είχε στην ευθύνη του, μέχρι το τέλος της ζωής του, το Γραφείο Τύπου του Δήμου».

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στη γυναίκα του Μαρία, την κόρη του Νίκα και σε όλους τους οικείους του.

